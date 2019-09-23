Екатеринбург, 23 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В екатеринбургском департаменте образования не смогли назвать, сколько детских садов временно закрылись из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает ИА Znak.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Руководство детсадов не советуется с департаментом по вопросу временных приостановок своей работы, уточнили в пресс-службе ведомства. Именно поэтому в мэрии затрудняются назвать, сколько детсадов временно не работают из-за невозможности поддержать необходимый температурный режим.

В департаменте добавили, что в екатеринбургских школах проблем из-за отопления нет.

Напомним, как минимум четыре детских сада Екатеринбурга временно приостановили свою работу из-за отсутствия отопления. В городе пошёл первый снег, и в учреждениях не могут обеспечить нужную по нормативу температуру для нахождения детей.