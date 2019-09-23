Рим, 23 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Власти Италии пока не приняли решения о возможном введении налога на прохладительные напитки и «булочки», заявил в понедельник, 23 сентября, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Газировка

Ранее с такой инициативой выступил министр образования Лоренцо Фьорамонти. Средства от этого налога он предлагал направить на нужды системы образования.

Решения в отношении нового возможного налога не принято, подтвердил лидер одной из двух правящих партий страны, «Движения 5 звезд», Луиджи Ди Майо, комментируя инициативу своего коллеги по партии. Власти намерены снижать налоги, а не повышать их, отметил Ди Майо.