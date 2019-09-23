Заиграевский район, Бурятия, 23 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. На выходных в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Иволгинском и Заиграевском районах. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства, они возникли из-за неосторожного обращения местных жителей с огнём.

skeeze Огонь в лесу

Благодаря оперативным действиям 22 сотрудников лесной охраны, задействовавших шесть единиц техники, возгорания были быстро ликвидированы.

«Общая площадь, пройденная огнём, составила менее 3 га», — добавили в агентстве.

Лесники призывают жителей быть осторожными с огнём, напоминая о действии особого противопожарного режима. В это время запрещено разведение костров на землях всех категорий, выжигание травы, мусора и других пожароопасных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике тем временем начали подготовку к следующему сезону лесных пожаров. Кроме того, в Бурятии намерены сократить площадь лесов, возгорания в которых не тушатся по причине экономической невыгодности.

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