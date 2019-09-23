Ремонт улицы Республиканская в Ярославле могут не завершить к концу октября
Ярославль, 23 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля недовольны качеством и скоростью ремонта улицы Республиканская. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на еженедельном общегородском совещании. На данный момент, как считают в мэрии, работы на объекте выполнены на 70 процентов. Подрядчиком выступает орловская компания «ДЭП-57».
"Основной акцент хотелось бы сделать на устройстве тротуара. Демонтаж выполнен на 100%, работы по укладке тротуарной плитки — на 65−70%. Выполнение, предъявленное подрядчиком на общую сумму порядка 53 миллионов рублей. Принято и оплачено работ на сумму около 6 миллионов 270 тысяч рублей», — заявил и.о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
При этом общая сумма контракта на ремонт улицы Республиканская составляет 118 миллионов рублей. Соответственно на данный момент подрядчик предъявил к оплате менее половины от общей цены контракта, а городские власти приняли и оплатили только 5 процентов. При этом растет количество претензий со стороны заказчика работ.
«По состоянию на 20 сентября остаются не исполненными предписания. Выписано порядка 19 предписаний, выставлено 7 претензий на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей», — отметил Ярослав Овчаров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM в начале сентября «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выписало три претензии на сумму 1 миллион 382 тысяч рублей. И все же в мэрии считают, что при личном контроле со стороны чиновников, работы могут быть завершены к 20 октября.
«Планерки проходят каждый день в 8 утра и в 8 вечера, но динамика совсем слабая. Улица от «Сбербанка» и до УВД по обеим сторонам где-то частично выложена, а где-то до сих пор тротуарной плитки нет. Нужно по дням разбивать. Чтобы до 20 октября все было закончено. После 20 октября нужно будет все принимать. Это и контур вокруг деревьев, который нужно расширять, чтобы деревья не засохли. И чтобы качественно были выполнены въездные дороги и тротуары во дворы. Работы еще очень много, динамика чуть-чуть улучшилась, но есть опасения, что к 20 октября успеем», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.
Ремонт улицы Республиканская делается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик вышел на объект еще 6 июня. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 3,7 километра. После завершения работ мэр Ярославля намерен разобраться с орловским подрядчиком.
«ДЭП-57» надо вносить во все списки, чтобы на территории города никогда и ни в чем больше не участвовали. Либо какие-то смежные организации, которые с ними работают», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.
Идет ли речь о включении «ДЭП-57» в реестр недобросовестных поставщиков, в мэрии не уточнили. Согласно сайту госзакупок, у этой же компании есть два контракта с государственным казенным учреждением «Ярдорслужба» на дорожные ремонты на территории Рыбинского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области. Сумма двух договоров, которые находятся на исполнении, превышает 838 миллионов рублей.