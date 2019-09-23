Ярославль, 23 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля недовольны качеством и скоростью ремонта улицы Республиканская. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на еженедельном общегородском совещании. На данный момент, как считают в мэрии, работы на объекте выполнены на 70 процентов. Подрядчиком выступает орловская компания «ДЭП-57».

Сайт мэрии Ярославля Улица Республиканская в Ярославле

"Основной акцент хотелось бы сделать на устройстве тротуара. Демонтаж выполнен на 100%, работы по укладке тротуарной плитки — на 65−70%. Выполнение, предъявленное подрядчиком на общую сумму порядка 53 миллионов рублей. Принято и оплачено работ на сумму около 6 миллионов 270 тысяч рублей», — заявил и.о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Сайт мэрии Ярославля Укладка плитки

При этом общая сумма контракта на ремонт улицы Республиканская составляет 118 миллионов рублей. Соответственно на данный момент подрядчик предъявил к оплате менее половины от общей цены контракта, а городские власти приняли и оплатили только 5 процентов. При этом растет количество претензий со стороны заказчика работ.

«По состоянию на 20 сентября остаются не исполненными предписания. Выписано порядка 19 предписаний, выставлено 7 претензий на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей», — отметил Ярослав Овчаров.

Сайт мэрии Ярославля Оценка качества работ

Как ранее сообщало ИА REGNUM в начале сентября «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выписало три претензии на сумму 1 миллион 382 тысяч рублей. И все же в мэрии считают, что при личном контроле со стороны чиновников, работы могут быть завершены к 20 октября.

«Планерки проходят каждый день в 8 утра и в 8 вечера, но динамика совсем слабая. Улица от «Сбербанка» и до УВД по обеим сторонам где-то частично выложена, а где-то до сих пор тротуарной плитки нет. Нужно по дням разбивать. Чтобы до 20 октября все было закончено. После 20 октября нужно будет все принимать. Это и контур вокруг деревьев, который нужно расширять, чтобы деревья не засохли. И чтобы качественно были выполнены въездные дороги и тротуары во дворы. Работы еще очень много, динамика чуть-чуть улучшилась, но есть опасения, что к 20 октября успеем», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Сайт мэрии Ярославля Начало работ

Ремонт улицы Республиканская делается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик вышел на объект еще 6 июня. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 3,7 километра. После завершения работ мэр Ярославля намерен разобраться с орловским подрядчиком.

«ДЭП-57» надо вносить во все списки, чтобы на территории города никогда и ни в чем больше не участвовали. Либо какие-то смежные организации, которые с ними работают», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Идет ли речь о включении «ДЭП-57» в реестр недобросовестных поставщиков, в мэрии не уточнили. Согласно сайту госзакупок, у этой же компании есть два контракта с государственным казенным учреждением «Ярдорслужба» на дорожные ремонты на территории Рыбинского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области. Сумма двух договоров, которые находятся на исполнении, превышает 838 миллионов рублей.