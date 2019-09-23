Мещовск, Калужская область, 23 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Мещовском районе Калужской области началось строительство автомобильной дороги до деревень Роксаново и Копцево с мостом через реку Перемеру. Стоимость дороги по контракту составляет более 92 млн рублей, сообщил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Onf.ru Дорожные работы

После обращения местных жителей осенью 2018 года представители ОНФ организовали рейд по малым населенным пунктам в Мещовском районе. Общественники выяснили, что еще в 2015 году был построен мост через реку Серену на автодороге Мошонки — Роксаново — Копцево. Строительство 47-метрового моста и километрового подъезда к нему обошлось бюджету более чем в 50 млн рублей. Однако сразу за мостом по направлению к деревням Роксаново и Копцево дорога заканчивалась. Далее путь шел через глинистую почву: глубокие колеи не позволяли проехать даже в условиях морозной бесснежной погоды, а в межсезонье это направление и вовсе превращалось в непроходимое. Общественники заявили, что без качественной подъездной дороги со стороны деревень Роксаново и Копцево возведенный мост не выполняет своей функции.

«Объект был построен в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области» и региональной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», но его назначение не отвечало этим названиям. О каком устойчивом развитии могла идти речь, когда жители деревень так и остались в определенной степени отрезанными от внешнего мира. Как и раньше, до них далеко не всегда могли добраться экстренные службы. Со строительством этой дороги ситуация кардинально поменяется», — считает Дмитрий Борисенков.

Между тем, жители деревни Мошонки пожаловались, что из-за строительных работ прилегающие территории оказались сильно запыленными. Люди поливали дорогу из шлангов, хотя подрядчики могли бы сами организовать подобную работу. Руководители муниципального района после сообщения активистов обещали принять меры. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о восстановлении дороги в деревне Мошонки после воздействия на нее тяжелой техники при строительстве дороги на Роксаново и Копцево.