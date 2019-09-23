Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Актер Арон Айзенберг, звезда сериала «Звездный путь», умер в возрасте 50 лет, сообщил телеканал Fox News 22 сентября.

Аарон Айзенберг

Причина смерти не сообщается, известно только, что актер родился с одной почкой в Лос-Анджелесе и долгие годы имел проблемы со здоровьем, он пережил две пересадки органа.

Российскому зрителю актер запомнился ролью Ференги Нога в «Звездный путь: Глубокий космос 9», культовому фильму 90-х «Байки из склепа» и «Амитивилль 4: Зло спасается».