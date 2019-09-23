Таллин, 23 сентября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В 2019 году на территории Эстонии охотники застрелили 50 медведей, сообщает прибалтийское новостное агентство BNS. Охотничий сезон на медведей разрешён с 1 августа по 31 октября. Всего разрешён отстрел 63 животных. На этой неделе между эстонскими регионами будет разделено ещё семь разрешений на отстрел медведей.

Артур Фицуильям Тейт. Жизнь охотника

Больше всего медведей отстрелено в Ида-Виру и Йыгева. Самая высокая популяция этих животных в восточной и центральной частях страны. В южной части и на островах их мало и в этих уездах охотиться на медведей запрещено.