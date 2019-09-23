Новокузнецк, Кемеровская область, 23 сентября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Из Новокузнецка в Санкт-Петербург запущен новый авиарейс, сообщается на сайте аэропорта «Спиченково».

(сс) IRONHIDE Самолет авиакомпании «Алроса»

"Авиакомпания «Алроса» начинает выполнение полётов с 21 сентября 2019 года по 26 октября 2019 года по маршруту Санкт-Петербург — Новокузнецк — Санкт-Петербург на комфортабельных самолетах Боинг 737−800», — говорится в размещённой информации.

Вылет из Санкт-Петербурга запланирован по субботам в 22:45 час (время местное), прилёт в Новокузнецк — по воскресеньям в 07:45 час (время местное). Из Новокузнецка самолёт будет летать по воскресеньям в 08:55 час (время местное), прилёт в Санкт-Петербург — в воскресенье в 10:00 час (время местное).

Стоимость билета в одну сторону по тарифу без багажа и возможности вернуть — 10 150 рублей. Тариф «Бизнес Лайт» — 67 150 рубле, «Бизнес Стандарт» — 74 650 рублей.