Токио, 23 сентября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. 22 сентября в правительственных источниках сообщили о планах премьер-министра Японии Синдзо Абэ «поставить точку» в конституционном вопросе и одобрить законопроект о внесении поправок на сессии парламента, которая начнется 4 октября. Оказывается, что кадровыми перестановками в Кабинете министров, прошедшими 11 сентября, Абэ надеялся «посадить оппозиционные партии за стол переговоров», разместив на ключевых должностях менее консервативных политиков, которые «устроят» оппозицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По информации японского новостного агентства «Джиджи», реформирование пацифистской конституции страны, а именно той её части, которая не даёт Японии права на свои вооруженные силы, является давней политической целью премьера и одним из его ключевых обещаний на выборах. «Я полон решимости добиться своего», — подчеркнул японский премьер на пресс-конференции по итогам перестановок на руководящих постах правительства.

В октябре 2018 года Абэ назначил бывшего министра образования Хакубуна Симомуру руководить направлением правящей Либерально-демократической партии Японии по пересмотру конституции, но тот сразу же «впал в немилость» среди оппозиционных партий, когда сказал, что «они пренебрегают своими обязанностями», раз блокируют законопроекты о внесении поправок.