Найроби, 23 сентября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Кения официально отказалась от рассмотрения спора по морской границе с Сомали в Международном Суде ООН (МС) в Гааге, сообщили независимые сомалийские СМИ. Ранее Кения заявляла, что все еще добивается внесудебного урегулирования по этому вопросу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

Международный суд юстиции (ООН) в Гааге должен был начать публичные слушания по морскому спору между Кенией и Сомали в начале ноября 2019 года. В заявлении суд ранее заявил, что первый раунд слушаний состоится 4 и 6 ноября.

Спорный регион охватывает более 100 000 квадратных километров территориальных вод Сомали, где Кения уже предоставила разрешения на разведку трех нефтяных блоков своим компаниям, что оспаривается со стороны федеральных властей Сомали.