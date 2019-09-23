Могадишо, 23 сентября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций призвала к устойчивому миру в Сомали на фоне того, что сомалийское правительство активизировало усилия по обеспечению всеобъемлющего примирения с властями регионов в стране. В заявлении, выпущенном по случаю Международного дня мира, Специальный представитель генерального секретаря по Сомали Джеймс Свон высоко оценил усилия сомалийцев по стабилизации страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Армия Сомали

«Сомалийцы жаждут положить конец конфликту, бессмысленным расстрелам населения и взрывам, которые они переживают уже слишком долго. Мы высоко оцениваем продолжающиеся усилия сомалийского правительства при поддержке международных партнеров по укреплению безопасности и прекращению насилия», — заявил посланник.

Он также заявил, что прочный мир потребует инклюзивного управления, справедливого правосудия и постоянного диалога между сомалийцами для достижения политического консенсуса и национального примирения. «В этот день я призываю всех сомалийцев подтвердить свою приверженность жизни в гармонии друг с другом, с тем чтобы Сомали могла продвигаться по своему пути к миру и стабильности», — призвал он.