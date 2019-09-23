Тегеран, 23 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты преувеличивают величину ущерба, который был нанесён нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки беспилотников на объекты саудовской государственной компании Saudi Aramco. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил сегодня, 23 сентября, в Тегеране в ходе посещения металлургического завода перед отъездом в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

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Глава государства пояснил, что целью Вашингтона в данном случае является заключения крупных сделок по продаже оружия на миллиарды долларов и постоянного присутствия США в регионе.

«США хотят доминировать в регионе, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — приводит пресс-служба руководителя арабской республики слова Рухани.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября десять дронов атаковали два крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, пообещав продолжить атаки в случае продолжения саудитами военных действия на территории Йемена. В то же время в Вашингтоне практически сразу обвинили в нападении Иран. В настоящее время доказательства причастности Тегерана ищут саудовские и международные эксперты.