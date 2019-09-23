Вильнюс, 23 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В министерстве транспорта и коммуникаций Литвы рассматривают возможность детальной регламентации пользования электросамокатами, которые в 2019 году стали массово распространяться среди жителей страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 сентября.

Elvert Barnes Электросамокат

Только в столице Литвы Вильнюсе действует сразу несколько компаний, которые сдают в аренду сотни электросамокатов ежедневно, а полиция фиксирует рост происшествий по вине новинки. При этом использование их детально не регламентировано.

В настоящий момент в недрах министерства разрабатывается закон, который запретит или значительно ограничит пользование самокатами, которые способны разогнаться до скорости 25 км в час. Сегодняшние модели, которые сдаются в аренду в литовских городах, могут разгонятся и до 40 км в час. Чиновники утверждают, что получают массы жалоб от пешеходов, которые испытывают стресс от «пролетающего» мимо на огромных скоростях электросамоката, работа которого при этом бесшумная.

Кроме того, планируется регламентировать возраст использования электросамокатами. Другой проблемой чиновники называют отсутствие инфраструктуры в городах, которые не покрыты беспрерывными сетями велодорожек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней с Литвой Латвии после череды ДТП, в которых виновниками были водители электросамокатов, также регламентировали их использование. Самым громким случаем стал наезд на пешехода в Риге, которой получила не только черепно-мозговую травму, но и перенесла серьёзную операцию на позвоночнике.