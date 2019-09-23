Москва, 23 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Власти РФ больше всего на свете боятся реального массового сокращения штатов и поэтому затевают фиктивное, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Нестеренко о грядущих массовых сокращениях.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Сокращение штата в отношении бюрократического аппарата — это жестокое насилие. Для того чтобы осуществить насилие, вы должны иметь волю. Вы должны иметь мотивацию. Экономия бюджета — это недостаточная мотивация. Если вы хотите сокращать штаты ради экономии бюджета, то вы должны понимать, что вас съедят», — сказал Делягин.

Кроме того, Делягин отметил, что цифровизация и переход на электронные системы принятия решения могли бы привести к сокращению штатов госаппарата на 40%, так как резко повысилась бы стандартность бюрократических процедур, и очень много из того, что сейчас человек делает ручкой, выполнялось бы в автоматическом режиме. Однако экономист подчеркнул, что раз власти РФ не говорят об этом, это свидетельствует о том, что они больше всего на свете боятся реального сокращения штатов и, чтобы его не было, затевают фиктивное.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Нестеренко, сокращение госаппарата пройдёт в два этапа. Сначала, в 2020 году, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15%. На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата — территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.