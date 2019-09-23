Харьков, Украина, 23 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В Харькове в офисном помещении неизвестные взорвали банкомат, сообщили 23 сентября в пресс-службе Национальной полиции Харькова.

geralt Взрыв

«23 сентября в 03:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-б, произошел взрыв банкомата», — сказано в сообщении.

На место преступления выехали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный инцидент произошёл в посёлке Слободской Харьковской области. Банкомат стоял в здании местного магазина.