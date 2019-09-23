Аддис-Абеба, 23 сентября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии стремится стабилизировать продовольственный рынок, испытавший острую нехватку пшеницы, и приняло решение закупить из-за рубежа партию пшеницы общим весом 400 000 тонн. Такое решение было принято после нескольких месяцев споров о задержках поставок и общенациональной нехватки пшеницы. Ранее в августе 2019 года 2300 метрических тонн пшеницы, импортированной Эфиопией и хранившейся в порту Джибути в течение более пяти месяцев, пришлось уничтожить после того, как она стала непригодна для пищи. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Аналогичным образом, в апреле 2019 года на складе в Джибути хранилась та же основная масса пшеницы в объеме 24 250 метрических тонн пшеницы, которая подверглась загрязнению. Согласно копии документа о погрузке, правительство Эфиопии, которое должно было доставлять в страну 4000 метрических тонн пшеницы в день, отправляло не более 1000 метрических тонн в день, вызывая значительные задержки и риск загрязнения зерновых.

Последняя закупка, которая будет сделана от имени Эфиопской торговой бизнес-корпорации, будет использована для стабилизации рынка, чтобы распространить пшеницу на мукомольные и хлебопекарные заводы Эфиопии.

В отчете ФАО говорится, что международные цены на пшеницу в августе 2019 года снизились и «оставались на месте, отражая достаточные экспортные возможности Эфиопии». С другой стороны, «мировые поставки зерновых в страну в 2019/20 году, как ожидается, будут выше, чем предполагалось ранее, после повышения прогноза мирового производства зерновых в этом месяце».