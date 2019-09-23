Аддис-Абеба, 23 сентября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. По словам ученых и экспертов, недавнее мирное посредничество в Судане, инициированное Эфиопией, Африканским союзом и другими участниками, доказало, что африканцы могут решать внутренние проблемы самостоятельно, без влияния внешних сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

Эксперт по политологии и международным отношениям в Университете Аддис-Абебы Йонас Ашайн заявил, что, несмотря на предположения многих, кто предвидел бесконечный кризис в Судане, замечательная дипломатическая инициатива, предпринятая Эфиопией и Африканским союзом, ясно показывает, что африканцы могут разрешить любой кризис на континенте своими силами. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

По словам ученого, африканцы действительно могут решить свои проблемы без вмешательства внешних сил, приведя в качестве примера ливийский случай, когда политические игроки извне получили возможность навязать свою повестку дня и погрузить страну в хаос. Ашайн подчеркнул, что вмешательство неафриканских держав в дела других стран в основном привело к усилению кризиса на континенте.

Тем не менее, случай с Суданом отличается тем, что он полностью избежал внешнего давления и иностранного вмешательства. «Как показывает опыт, конфликты всегда усложняются, как только посторонние силы встревают в дела других стран, преследуя свои коренные интересы вместо того, чтобы поддерживать стабильность», — отметил Ашайн.

Ашайн заявил, что ключом к такого рода достижениям является, конечно же, политическая готовность заинтересованных сторон, добавив, что роль Эфиопии по-прежнему имеет решающее значение, поскольку страна отдает приоритет стабильности в регионе.