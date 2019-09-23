Белград, 23 сентября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, на церемонии, посвященной 70-й годовщине основания Китайской Народной Республики, заявил, что гордится тем, что Сербия является важным звеном в реализации проекта «Один пояс, один путь». Он сказал, что Пекин всегда был принципиальным и постоянным партнером в трудные моменты для Белграда.

Duma.gov.ru Александр Вучич

Посол Китая в Сербии Чен Бо отметила, что эти 70 лет были периодом непрерывного укрепления китайско-сербской дружбы. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Вучич заявил, что несмотря на то, что Сербию часто критикуют за тесные отношения с Китаем, для Белграда — это еще один повод для гордости быть одним из самых близких, преданных и надежных партнеров Пекина в Европе.

«Мы гордимся этим (дружбой с Китаем), а также нашим европейским путем, нашей дружбой с Россией и со многими другими странами мира», — добавил Вучич.