Москва, 23 сентября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. По итогам августа дилеры немецкого автопроизводителя Audi в России продали 1335 машин, что на 1% больше прошлогоднего результата. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Designbymickey Audi

Всего с января по август 2019 года в нашей стране была продана 9931 машина Audi, что соответствует уровню 2018 года. Причём в компании уверены, что реализация их автомобилей останется на прежнем уровне и в дальнейшем.

Так, например, по мнению директора филиала «Авилон. Ауди» Рената Тюктеева, уровень продаж моделей Audi будет устойчив за счет новых дешёвых двигателей на Q8 и А6, а также выхода новой Q3.

На модель Audi Q3 нового поколения российские дилеры уже начали прием заказов. Она будет продаваться в четырёх вариантах оснащения: Advance, Design и Sport.

Напомним, на автосалоне во Франкфурте компания Audi представила линейку автономных электрокаров AI. По планам автопроизводителя, Audi AI должен стать основой для инновационных систем, которые должны снизить нагрузку на водителя. Для этой задачи будут использованы технологии в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

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