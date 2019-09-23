Пермь, 23 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае, по оперативным данным, на начало сентября 2019 года зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 62 886,7 тонны, что на 60,7% ниже, чем на 1 сентября 2018 года, сообщает Пермьстат.

Ван Гог. Урожай в Провансе

На 1 сентября 2018 года в регионе убрали 71 627 га зерновых и зернобобовых культур, на 1 сентября 2019 года — 26 473 га (снижение на 63%). Намолочено зерна в весе после доработки на 1 сентября 2018 года 120 481,4 тонны, на 1 сентября 2019 года — 46 675,8 тонны (снижение 61,3%).

В сельскохозяйственных организациях на начало сентября 2019 года наблюдается снижение темпов уборки всех культур по сравнению с соответствующей датой 2018 года. Картофеля накопано меньше на 61,7%, овощей открытого грунта убрано меньше почти на 98%.