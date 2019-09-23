Обнинск, Калужская область, 23 сентября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Культурно-историческую экспозицию «Скрипторий», организованную в рамках программы «Единая вера — единая Русь Святая» предлагает посетитель жителям и гостям Обнинска городской Дом культуры с 1 по 11 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки.

Admobninsk.ru В мастерской по переписке старинных рукописей «Скрипторий»

Посетители выставки смогут ознакомиться с мастерской по переписке старинных рукописей «Скрипторий», узнать о развитии письменности от наскальных рисунков до славянского алфавита и даже попробовать себя в роли древних книгописцев.

В мастерской древних рукописей посетителям предложат попробовать свои силы в письме на на пергаменте старославянских букв с помощью гусиного пера и чернил. Своё творение желающие смогут забрать с собой на память.