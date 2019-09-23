Киев, 23 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. От результатов встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом зависит «прорыв» в решении конфликта на Донбассе. Об этом 23 сентября заявил в эфир одного из украинских телеканалов экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, комментируя сегодняшний визит Зеленского в США.

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«Поскольку США играют очень важную роль в решении многих мировых проблем, конечно, более активное привлечение США и как максимум Трампа, теоретически может позволить достичь реального прорыва в решении наиболее актуальных проблем — восстановление мира на востоке. Насколько сам Трамп и приближенные к нему руководители соответствующих ведомств будут заинтересованы или получат от Трампа соответствующие указания, зависит, в том числе от результатов этой встречи», — сказал Грищенко.

По его словам, Трамп будет использовать в предвыборной кампании скандал, связанный с газовым бизнесом сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера на Украине. Грищенко считает, что глава Белого дома попытается «привлечь украинскую власть к расследованию обвинений в адрес его главного противника среди демократов».

«Обвинения самого Трампа, что он осуществлял давление на украинского президента для достижения своих политико-меркантильных целей, создают постоянное напряжение, от которого он хочет избавиться, но вряд ли ему это удастся. Для нас это огромная проблема… Мы точно будем иметь проблемы, если пойдем навстречу просьбам действующего президента США, так и в случае если станем на сторону его противника. Сегодня никто не может гарантировать, кто станет следующим президентом США», — рассказал Грищенко.

Он предупредил, что Трамп и демократы могут создать Киеву проблемы.

«Даже в процессе выборов могут возникать ситуации, когда в Конгрессе демократы начнут использовать всю проблематику для того, чтобы через Украину надавить на Трампа, а значит это скажется на нас. Или Трамп, пользуясь своими огромными полномочиями президента, может создать проблемы Украине», — сказал Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−26 сентября украинская делегация во главе с президентом Зеленским посетит Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава украинского государства выступит на общих дебатах сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, Зеленский встретится с Трампом, руководителями еврейских организаций США и представителями деловых кругов США.