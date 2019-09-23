Томск, 23 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Томскую область накрыла непогода. Прогноз о неблагоприятных погодных явлениях в том числе передан на 23 сентября.

Камиль Коро. Пейзаж с ветренной погодой. 1865 г

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября по региону прогнозируются дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра достигнут 19−24 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение также объявлено в Республике Алтай.

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