Скопье, 23 сентября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Государственная прокуратура Северной Македонии сменила табличку с прежним названием страны на новую, которая, однако, не содержит надписи на албанском языке.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георги Кастриоти на коне

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители албанского меньшинства в стране (не менее 25% населения) посчитали это нарушением Закона об употреблении языков, принятого 15 января 2019 года. Закон требует, чтобы в течение полугода с его принятия, таблички и указатели получили дубликаты на албанском языке. На вопрос о причинах отсутствия таблички с надписью на албанском языке в Государственной прокуратуре лаконично ответили, что процедура запущена.

Новые таблички не установлены также на зданиях Верховной прокуратуры, Агентства по электрокоммуникациям и Конституционного суда .