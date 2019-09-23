Иерусалим, 23 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. 22 сентября израильская партия «Объединенный арабский список» выступила с рекомендацией лидера блока «Кахоль Лаван» Бени Ганца на пост премьер-министра Израиля. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, впервые в истории страны арабская партия порекомендовала в качестве главы правительства главу сионистской партии.

Mark Neyman Бени Ганц

«Сегодня мы вершим историю. Мы сделаем все возможное, чтобы свергнуть Биньямина Нетаньяху», — заявил лидер «Объединенного арабского списка» Ахмад Тиби. Свою позицию руководство партии изложило в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Стоит отметить, что одна из партии арабского блока, БАЛАД, выступила против рекомендации Бени Ганца. Однако каких-либо альтернатив лидеры БАЛАД не предложили.