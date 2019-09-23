Нью-Дели, 23 сентября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил успехи Индии в сфере развития альтернативной энергетики. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Ветровая турбина

Антониу Гутерреш, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что правительство Индии добилось огромных успехов в изменении структуры потребления энергоносителей. По словам генсека ООН, инициативы премьер-министра южноазиатского государства Нарендры Моди, такие как «Чистая Индия», играют позитивную роль в борьбе с изменением климата. Антониу Гутерреш добавил: «Существенная доля электроэнергии Индии все еще добывается из неэкологичных источников, таких как уголь. Мы тесно сотрудничаем с Нью-Дели по данному вопросу».

Напомним, что к 2022 году правительство Нарендры Моди намерено увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников до 175 ГВт, или 40% всей потребляемой электроэнергии. К настоящему времени Нью-Дели добился показателей в 80 ГВт.