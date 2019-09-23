Екатеринбург, 23 сентября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В конце октября из Екатеринбурга в Казань можно будет долететь новым авиарейсом. Авиаперелёты из Якутска в Казань через Екатеринбург будут осуществляться по воскресеньям.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт

Как сообщили информационному порталу Е1 в пресс-службе екатеринбургского аэропорта «Кольцово», отправляться в Казань авиарейс, начиная с 27 октября, будет каждое воскресенье в 15:05 по местному времени, а время перелёта составит 80 минут. Полёты осуществляет авиакомпания «Якутия» на самолётах Boeing 737.

Отметим, что на данный момент рейсы из Екатеринбурга в Казань осуществляются ежедневно, кроме субботы, авиакомпанией «Руслайн».

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 4 ноября в Екатеринбурге увеличится количество вылетов в Стамбул. К существующему маршруту добавится рейс, самолеты будут летать в Турцию два раза в неделю.