Нью-Дели, 23 сентября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Руководство индийского штата Орисса сообщило о том, что на местном пляже в городе Пури состоялась самая большая в мире кампания по уборке мусора. Об этом 21 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Чистый пляж. Индия

Министр окружающей среды и лесного хозяйства Ориссы Бикрам Кешари Арукх подчеркнул, что основной целью данной кампании является повышение осведомленности населения о важности заботы об окружающей среде даже на бытовом уровне. По словам чиновника, в мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч волонтеров. «Это несомненный успех», — добавил он.

Напомним, что в настоящее время в Индии проводится крупномасштабная программа «Чистая Индия» («Сваччх Бхарат»). Данная кампания была запущена премьер-министром Нарендрой Моди 2 октября 2014 года. Целью программы является изменение традиционных представлений индийцев об гигиене и санитарии. В рамках федеральной программы «Чистая Индия» правительство южноазиатского государства проводит канализацию даже в самые отдаленные индийские деревни и строит десятки тысяч туалетов по всей стране. Сообщается, что на реализацию программы уже было потрачено более 3 млрд долларов.