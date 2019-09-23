Абакан, 23 сентября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов освободил от занимаемой должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ивана Тиронова. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Уточняется, что причиной этого кадрового решения стало «отставание графиков реализации национальных проектов».

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 сентября, в республиканском минтрансе, исполняющий обязанности министра пока не назначен.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Тиронов был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в феврале 2019 года. До этого он возглавлял Аскизскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки Красноярской РЖД.

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