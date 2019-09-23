Цхинвал, 23 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Компания «Россети ФСК ЕЭС» начнет строительство кабельной линии от подстанции «Северный портал» из Северной Осетии в Южную Осетию в 2020 году. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд рублей, средства будут выделяться из федерального бюджета. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на группу «Россети».

South-ossetia.info Линия электропередачи

В настоящее время внешнее энергоснабжение Южной Осетии осуществляется в тупиковом режиме по единственной высоковольтной линии «Северный Портал — Джава», другие работоспособные связи отсутствуют. Республика остается полностью без света три-четыре раза в год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 и 15 августа с 9:00 до 18:00 была отключена подача электроэнергии в Южную Осетию в связи с профилактическими работами на линии электропередач.