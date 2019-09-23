Москва, 23 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. «Эффективность» расходов на оборону зависит не от «менеджмента», как полагает Алексей Кудрин, а от политической воли высшего руководства страны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 23 сентября, комментируя высказывания главы Счетной палаты и министра обороны об уровне расходов на армию.

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Как сообщалось ранее, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «некоторые политики» считают уровень оборонных расходов бременем для экономики страны. «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что президент страны уже привёл расходы на оборону «к разумной величине». «Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность», — считает Кудрин.

«Расходы на оборону должны расти, у меня это не вызывает сомнений. Вооружения должны совершенствоваться, денежное содержание военнослужащих и их социальное обеспечение должно улучшаться, забота о военных пенсионерах тоже должна быть на достойном уровне. Мы видим, что происходит в мире, видим угрозу, исходящую от США и их союзников по НАТО, видим другие угрозы. К отражение этих угроз страна должна быть готова. Но это не значит, что при первых же свидетельствах ослабления напряжённости расходы на оборону должны снижаться — слишком многое было упущено в 1990-е годы. Экономический блок правительства должен обеспечить необходимые на всё это доходы народного хозяйства.

Что же касается «эффективности» расходов на оборону, то она зависит не от «менеджмента», как, видимо, думает Алексей Кудрин, а в конечном итоге от политической воли высшего руководства страны. В позднем СССР расходы на оборону были крупными, они в целом соответствовали международной обстановке, но в итоге оказались неэффективными. И не потому, что было, скажем, слишком много танков и слишком мало каких-то других вооружений. Не потому, что слишком велико было денежное содержание. Произошло это потому, что был низок моральный дух как на вершине властной пирамиды, так и в войсках. Повторения такой беды мы просто не имеем права допустить.

Итак, в чём основа «эффективности» оборонных расходов, применим это кудринское слово, хотя правильнее было бы говорить о достаточности? Она — в крепости государственной идеи, в воле государственного руководства, в понимании народом этого руководства и его взаимопонимании с народом. Только в этом случае вооружённые силы могут своевременно и эффективно применяться, всецело служить стране и её гражданам», — отметил Михаил Демурин.