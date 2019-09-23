Пермь, 23 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Перми суд первой инстанции, Ленинский районный суд отказал родителям детей, которые являются учениками школы № 48, в обжаловании постановления о слиянии школ. Суть отказа будет окончательно ясна 25 сентября, когда судья изготовит текст решения. Об этом на своей странице в соцсети сообщила активистка родительского сообщества Анастасия Мальцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Она подчеркнула, что решение суда первой инстанции будет обжаловано.

Напомним, что реформа, согласно которой должны объединиться школы № 48 и 49, вызвала протест в родительских рядах. Несмотря на попытки чиновников преподнести положительные стороны от слияния образовательных учреждений, часть родителей настроена категорически против объединения.

Анастасия Мальцева отметила, что данные пояснительной записки свидетельствуют о сокращении 6,75 ставки, в том числе 1,75 ставки уборщицы. Высвободившиеся средства планируется направить на повышение зарплат и стимулирующих надбавок. После слияния муниципальный департамент образования планировал высвободить 1 655 425,14 руб. в год.

С помощью расчетов активистка делает вывод, что ряд педагогов школы № 40 могут не приобрети, а потерять в заработной плате. Также она считает, что из-за слияния школ родители и их дети теряют чистые, уютные школы; педагогов, которых реформой, превращают в «загнанных лошадей»: «По факту мы теряем качественное школьное образование».