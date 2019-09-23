Москва, 23 сентября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Государство не выполняет своих обязанностей перед гражданами РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы властей РФ провести в РФ массовые сокращения государственных служащих.

Anton Nosik Михаил Делягин

«Если вы посмотрите на те функции, которые государство обязано выполнять, и те, которые оно выполняет на самом деле, то возникнет ощущение, что нужно создать ещё пару десятков министерств и ведомств, чтобы они выполняли свои служебные обязанности. Потому что сейчас государство в принципе не выполняет свои обязанности перед гражданами РФ, — сказал Делягин. — Понадобится создавать министерство здравоохранения, министерство образования, министерство внутренних дел. На самом деле в большинстве этих ведомств неправильная структура штатов, когда огромное количество людей заняты бумажной работой, и почти никто не занят работой содержательной. Но если это структурное несовершенство исправить, совсем не факт, что это обернётся сокращением штатов. Вполне вероятно, что придётся нанимать дополнительных людей».

Делягин подчеркнул, что РФ необходимы глубокие структурные реформы внутри ведомств, однако поскольку решения о сокращении штатов будут принимать те же самые люди, которые обеспечили нынешний перекос в пользу «перекладывателей бумаг», то, скорее всего, сокращать будут тех, кто реально работает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Нестеренко, без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.