Пхукет, Таиланд, 23 сентября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. После Малайзии, Сингапура и Филиппин курортный остров Пхукет в Таиланде окутал смог, вызванный лесными пожарами в Индонезии, сообщает Sindonews.

Пхукет

Издание отмечает, что качество воздуха на популярном курорте достигло «нездорового» уровня.

По данным пекинского веб-сайта aquicn, индекс качества воздуха (AQI) в Таиланде достиг отметки 158. В AQI уровни 0−50 классифицируются как хорошие, 51−100 — умеренные, 101−200 — нездоровые, 201−300 — вредные для здоровья, а 301 и выше — опасные.

Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий призвал граждан отказаться от мероприятий на свежем воздухе. Местным жителям настоятельно рекомендуется носить маски и держать двери и окна в домах плотно закрытыми.

В международном аэропорту Пхукета подтвердили, что ни один рейс не был отменен или отложен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники на Филиппинах объявили, что дым от лесных пожаров в Индонезии достиг филиппинского государства.