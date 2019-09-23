Киото, Япония, 23 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. 23 сентября исполняется 130 лет со дня основания компании Nintendo, созданной японским предпринимателем Фусадзиро Ямаути в Киото, сообщает портал Eurogamer.

Moja~commonswik Nintendo Company. Япония

В 1889 году это была компания по производству игральных карт. Но прежде чем заняться производством атрибутов для других игр, Nintendo экспериментировала с бизнесом по продаже риса быстрого приготовления и услугами такси. До того, как современному поколению она стала известна как производитель игровых приставок, компания представила несколько любопытных технических приспособлений — например, механическую руку, автомат для тестирования любви, машину для подачи бейсбольных мячей.

Первые шаги в области видеоигр Nintendo сделала в 1970-х. Первый успех ей принесла игровая платформа Game Watch («Электроника»). Хитом продаж во всем мире в начале 90-х стало игровое устройство Game Boy.