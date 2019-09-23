Волгоград, 23 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Волгограде кандидат в депутаты областной думы по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 Михаил Таранцов подал иск в суд об отмене результатов выборов. По мнению истца, представляющего КПРФ, в избирательные бюллетени намеренно был включён кандидат с похожей фамилией, за которого люди могли голосовать по ошибке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Михаил Таранцов считает, что результаты голосования по одномандатному округу №13 не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. В бюллетенях значился кандидат от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Сергей Таранцев. Иск с требованием пересмотреть результаты выборов коммунист подал в Волгоградский областной суд, рассмотрение дела назначено на 15 октября, сообщает информационное агентство «Высота 102».

«Было много недействительных бюллетеней, люди путались, сначала ставили галочку в графе напротив фамилии Таранцева, потом исправляли и ставили знак в графе с моей фамилией. У нас есть все основания считать, что Сергей Таранцев выполнял роль заказного двойника. Он является жителем другого города, он нигде не появлялся, не проводил предвыборную кампанию, не распространял агитационную литературу», — заявил Михаил Таранцов.

Ответчиком по иску является ТИК Дзержинского района. В качестве заинтересованных лиц к делу привлекут Сергея Таранцева и избранного депутата по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 Алексея Волоцкова.