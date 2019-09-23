Красногорск, 23 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Московской области 40 врачей получат сертификаты соципотеки. Торжественная церемония пройдет в Доме правительства, сообщается 23 сентября на портале правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Сертификаты вручат врачам из Химок, Одинцово, Долгопрудного, Коломны, Красногорска, Балашихи, Королева и других округов Подмосковья. Всего в 2019 году в рамках социальной поддержки медицинских работников право на получения соципотеки получили 160 врачей из Московской области.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области свидетельства на право получения жилищных субсидий по программе «социальной ипотеки» вручили 21 педагогу.