Киев, 23 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает свой первый в качестве главы государства визит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Согласно официальной программе, Зеленский примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где выступит с речью во время общих дебатов сессии, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Кроме того, в Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Визит Зеленского в США продлится до 26 сентября.

«Это два неординарных политика (Трамп и Зеленский), им важно наладить личный контакт», — заявил в интервью изданию «Левый берег», опубликованному сегодня, 23 сентября, руководитель офиса президента Украины по международным делам Андрей Ермак. По его словам, нынешний визит — это «первое знакомство» и хорошая возможность сформировать «дорожную карту» уже на официальный визит Зеленского в Вашингтон.

«Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения. Я хочу, чтобы в ближайшем будущем Украина стала очень привлекательной для американских инвесторов», — заявил Ермак.

ИА REGNUM отмечает, что как раз накануне визита главы Украины разразился скандал — некий сотрудник разведки, обрабатывавший телефонный разговор Дональда Трампа с «иностранным лидером», которым может быть Зеленский, подал жалобу своему руководству. По его словам, некоторые высказывания Трампа могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена. По последним данным, Трамп рассматривает возможность официального обнародования стенограммы разговора.