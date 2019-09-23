Москва, 23 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил повысить коэффициент компенсационных выплат участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель» в Дальневосточном федеральном округе. Это одно из поручений главы государства, принятого по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года. Перечень поручений опубликован сегодня, 23 сентября, на сайте Кремля.

Константин Маковский. На приеме у врача. 1900

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«Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты […] на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200%», — говорится в тексте документа.

Это поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании Президиума Государственного Совета РФ во Владивостоке сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в региональной составляющей федеральных проектов должна быть учтена специфика дальневосточных субъектов. В частности, он предложил к единовременной компенсационной выплате по программе «Земский доктор» установить повышающий коэффициент, равный районному.