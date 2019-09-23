Тегеран, 23 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Экономика Ирана начала расти, и это говорит, что жители страны выдержали «давление санкций». Об этом заявил 23 сентября президент Ирана Хасан Рухани в время заседания правительства, сообщается на сайте главы Исламской Республики.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Заседание состоялось перед отъездом лидера страны в Нью-Йорк, где он планирует принять участие в Генассамблее ООН.

Рухани отметил, что власти США ранее заявляли, что санкциям подвергнуты все сферы экономики Ирана. На этом фоне введение новых антииранских санкций, по его мнению, это — «демонстрация полного отчаяния» США.

Как передавало ИА REGNUM, в 2015 году Россия, США, Китай, Франция, Великобритания и Германия заключили с Ираном «ядерную сделку». По договору с Исламской Республики снимали экономические санкции в обмен на отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. В 2018 году президент США объявил об одностороннем выходе из данного соглашения.