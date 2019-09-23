Симферополь, 23 сентября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Из 100 женщин, проходящих процедуру экстракорпорального оплодотворения, забеременеть смогут примерно 30−35%. Об этом в эфире крымской радиостанции рассказал главный внештатный специалист по планированию семьи и репродуктивному здоровью Игорь Лившиц.

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«А из этих 30−35% пациенток часть беременностей окажутся не прогрессирующими. Есть механизмы у природы, которые пока врачи не могут преодолеть», — сообщил Лившиц.

Он также отметил тенденцию к сокращению многоплодной беременности в репродуктивной медицине.

«Сейчас уменьшают количество двоен, а тем более троен, поскольку это осложнённый вариант беременности», — заключил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в Крыму около тысячи женщин делают в частных клиниках процедуру ЭКО. Её средняя стоимость составляет около 150−200 тысяч рублей, при этом ОМС не покрывает всех расходов пациенток.