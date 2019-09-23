Москва, 23 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В России за три года увеличилась доля граждан, употребляющих воду только из-под крана, с 39% до 44%, среди людей старше 60 лет её пьют 61%, среди селян — 50%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Главная причина, по которой население страны стало чаще пить воды из-под крана, — использование различных фильтров для очистки воды (35%).

Около половины опрошенных (49%) для определения качества воды у себя дома отдавали её на анализ. По сравнению с 2016 годом их доля выросла на 10%.

В опросе 19 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, пьют только бутилированную воду 16% жителей России. Остальные пьют воду и из бутылок, и из-под крана.

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