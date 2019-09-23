Вильнюс, 23 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 23 сентября, День памяти жертв геноцида евреев Литвы, который проходит на фоне антисемитских скандалов и реабилитации пособника нацистов Йонаса Норейки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литовские евреи и обершутце Войск отрядов защиты Германии, 24 июня 1941 года

Запланированы мероприятия в память о массовом истреблении евреев Литвы у мемориала в Панеряй, на площади жертв гетто, в Вильнюсской Хоральной синагоге состоится чтение имен узников Вильнюсского гетто. В Вильнюс на памятные мероприятия, кроме прочих гостей, прибыл и глава комитета евреев США Эндрю Бейкер, который встретится с председателем парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Все эти мероприятия проходят в Литве на фоне антисемитских скандалов и реабилитации пособника нацистов Йонаса Норейки, которого в Литве считают героем за его борьбу с советской властью, и который во время фашистской оккупации руководил Шяуляйским округом и отправлял евреев на уничтожение в гетто. По указанию мэра Вильнюса была демонтирована мемориальная доска Норейке, однако националисты установили на прежнем месте новую, которая продолжает висеть.

«Прославление тех, чьи действия напрямую привели к преследованию и убийству тысяч невинных людей, создает раскол, дезинформирует общество, поощряя антисемитизм и омрачая международную репутацию Литвы», — на пике скандала в социальной сети Twitter написала посланник Госдепартамента США по вопросам Холокоста Черри Дэниелс.

Община евреев Литвы приветствовала демонтаж памятной доски Норейке, после чего в её адрес посыпались анонимные угрозы. В какой-то момент ради безопасности было принято решение закрыть офис общины в Вильнюсе и приостановить работу синагоги. Позже работу восстановили, но у здания общины евреев неизвестные землёй выложили фашистскую свастику.

«Я был действительно потрясен, узнав, что в воскресенье утром, в самом центре Вильнюса, рядом со зданием Еврейской общины появилась нацистская свастика. Если на такие действия нет должной реакции, нет осуждения, то в дальнейшем это может привести к опасным последствиям в обществе. Это трусливый и жалкий антисемитский выпад, недопустимый в цивилизованном государстве, тем более в Вильнюсе — в столице страны, которая во время Холокоста потеряла почти всю еврейскую общину», — заявил посол Израиля в Литве Йоссеф Леви. Его слова цитирует сайт общины евреев Литвы.

Полиция возбудила расследование, однако о его ходе ничего не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 сентября толпа националистов из примерно нескольких сотен лиц установила на фасаде библиотеки литовской Академии наук мемориальную табличку в честь Йонаса Норейки, которого в Литве считают национальным героем за его подпольную деятельность против Литовской ССР, но который при фашистской оккупации активно участвовал в Холокосте и повинен в смерти тысяч евреев — он своими распоряжениями, как глава Шяуляйского уезда, отправлял их в гетто на уничтожение.

Ранее такую же табличку сняли по распоряжению мэра Вильнюса, что приветствовала Община евреев Литвы, которая стала получать анонимные угрозы от неизвестных.