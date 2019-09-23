Челябинск, 23 сентября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Челябинске прививки от гриппа поставили более 88 тыс. человек. Об этом на совещании в мэрии объявила глава горздрава Наталья Горлова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Прививочная кампания продолжается. 26 сентября акции по профилактике гриппа пройдут в трёх крупных торговых и развлекательных центрах. У граждан будет шанс поставить прививку бесплатно. Для этого с собой нужно иметь удостоверяющий личность документ и медицинский полис.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале от гриппа планируют привить не менее половины населения. Часть граждан смогут поставить прививки бесплатно, остальным придётся платить.