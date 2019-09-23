Москва, 23 сентября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Новую версию законопроекта о категоризации инвесторов разработал и направил участникам финансового рынка Банк России. Документ ограничивает для частных инвесторов доступ к финансовым инструментам, пишет 23 сентября «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

"Фактически документ предлагает ограничить возможности до 90% инвесторов», — отмечает издание.

Ранее первое чтение в Госдуме РФ прошел документ, вводивший четыре категории инвесторов. В новой версии категорий стало три: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

Для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора планка поднята с 400 тыс. до 1,4 млн рублей, что существенно сужает число частных инвесторов, которым доступен более широкий инструментарий.

Так, для инвестора первой категории нет ограничений только в работе с ценными бумагами отечественных эмитентов, входящих в списки котировок. Он также может работать с не ограниченными в обороте инвестиционными паями и облигациями с определенным рейтингом. Такому инвестору недоступны маржинальные сделки, а для расширения диапазона инвестиций предписано тестирование у брокера.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на разделение всех инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, Госдума РФ рассмотрела 28 мая 2019 года.

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