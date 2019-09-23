Челябинск, 23 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Челябинске отопление во всех жилых домах появится до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

geralt Тепло

Запуск отопления стартует 25 сентября. Врио мэра Наталья Котова отмечает, что батареи должны потеплеть в течение пяти дней.

Если в этот срок тепло не появится, то гражданам предлагаю заявлять в в ресурсоснабжающую организацию, а в случаях, если отопление есть, но частично — в свою управляющую компанию.