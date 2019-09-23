Москва, 23 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на противодействие организованной преступности, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Николай Ярошенко. Заключённый (фрагмент). 1878

Предлагается дополнить часть вторую статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ положением, согласно которому осужденные лидеры организованных преступных групп и сообществ также будут содержаться изолированно от других осужденных.

Наряду с этим предусматривается, что для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа.

При этом устанавливается, что содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания.

«Необходимость внесения законопроектов связана с тем, что недавно УК РФ был ужесточен по инициативе президента РФ, и УИК требовалось привести в соответствие. По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто осужден к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность. Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», — сказал Василий Пискарёв.

В настоящее время в местах лишения свободы изолированно от других осужденных уже содержатся осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок.