Вашингтон, 23 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Ассоциация производителей высокотехнологичных потребительских товаров США (Consumer Technology Association) выпустила новый стандарт для телевизоров с разрешением 8K. Об этом 23 сентября сообщил портал Engadget.

ProjectManhattan Телевизоры

Согласно ему, любой такой телевизор должен поддерживать разрешение 7680 на 4320, частоту 24,30 и 60 кадров в секунду, 10-битный цвет, ключевые функции HDR, использовать защиту уровня HDCP 2.2., а также уметь масштабировать любое видео до 8K. Организация разработала для этого стандарта специальный логотип, который производители могут начать использовать с 1 января 2020 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания HP выпустила на рынок необычный «ультраширокий» монитор S430c с разрешением 4K (3840×1200). Он может одновременно показывать изображения, выводящиеся с двух видеокарт.