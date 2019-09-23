Москва, 23 сентября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект соглашения был предложен российским правительством, после чего глава правительства Дмитрий Медведев одобрил документ. 13 сентября проект был опубликован на официальном портале правовой информации.

Объем инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017−2019 годы составил около шести миллиардов рублей.