Иркутск, 23 сентября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Мощнейшее наводнение, накрывшее Иркутскую область летом 2019 года, наглядно доказывает важность работы по совершенствованию страхового законодательства. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на слова первого заместителя губернатора Иркутской области Владимира Дорофеева, сказанные на совещании, посвящённом организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Irkobl.ru Потоп в Иркутской области

По оценке чиновника, от паводка в регионе пострадало более 10 тыс. домов, и для восстановления прав граждан Приангарья на жилье из федерального бюджета пришлось выделить свыше 14 млрд рублей.

«Мы очень благодарны Президенту Владимиру Путину, Правительству России за то, что они максимально помогли региону. Но вместе с тем мы понимаем, что федеральный и региональный бюджеты не смогут себе позволить в таком режиме реагировать на ЧС разного масштаба. Поэтому необходимость работы со страховыми компаниями неизбежна и продиктована веяниями времени», — считает Дорофеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение началось в Иркутской области с 26 июня 2019 года после продолжительных проливных дождей. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Закон о страховании жилья вступил в силу в августе 2019 года. Этот документ наделил субъекты Российской Федерации правом разрабатывать региональные программы страхования для организации возмещения ущерба.

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